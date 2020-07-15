شكرا لقرائتكم بيراميدز يتعاقد مع البديل المهارى لأحمد فتحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولو نادى براميدز فى اتمام التعاقد مع المصرى محمد سليم، الجناح الأيمن الذى كان محترفًا فى أحد أندية الدورى القطرى، وذلك فى إطار خطة مسئولى بيراميدز لدعم صفوف الفريق السماوى بلاعبين أصحاب مهارات وصغار فى السن، حتى يكونوا مستقبل الفريق فى الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن يُعلن بيراميدز عن اتمام الصفقة خلال الفترة المقبلة خاصة بعدما نجح المسئولون فى إنهاء كافة تفاصيل التعاقد لضم "سليم" فى الميركاتو الصيفى المقبل.

وكان نادى بيراميدز أعلن فى 11 أبريل الماضى عن نجاحه فى اتمام التعاقد مع أحمد فتحى ظهير أيمن النادى الأهلي والمنتخب الوطنى الأول، لمدة 3 سنوات مقبلة، فى صفقة انتقال حر، وذلك بعد أن حدث خلاف بين اللاعب القلعة الحمراء حول تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى.

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أحمد فتحي الشهير بلقب "جوكر الكرة المصرية" يعتبر واحدا من أهم لاعبي كرة القدم في مصر طوال التاريخ كونه خاض 123 مباراة دولية بقميص المنتخب المصري الأول منذ عام 2002 وأحد أصغر من مثل مصر دوليا.

ويمتلك النجم الكبير سجلا حافلا من البطولات، بحصده لقب الدوري المصري 10 مرات، وحقق لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر المصري 3 مرات، ولقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وعلى المستوى الدولي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري 3 مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.