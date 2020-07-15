شكرا لقرائتكم كل عام وأنت بخير.. الزمالك يحتفل بعيد ميلاد محمد صبحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم محمد صبحى حارس مرمى الزمالك بعيد ميلاده الـ 21 حيث أنه مواليد مثل هذا اليوم من عام 1999، وحرصت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر موقع الصور انستجرام ، على الاحتفال بعيد ميلاد حارس الفريق الأبيض، حيث نشرت صورة للاعب وهو يرتدى قميص منتخب الشباب تحت 23 سنة ، و علقت عليها .. " يوافق اليوم عيد ميلاد حارسنا محمد صبحى ..كل عام وأنت بخير ".

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استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون على مواجهة طلائع الجيش ودياً فى 22 يوليو الجارى ببرج العرب بالإسكندرية، من أجل إعداد جميع المتواجدين داخل المعسكر بأفضل صورة فنية وبدنية استعدادًا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، ويدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك الدفع بآخر تشكيل خاض به الفريق مبارياته الرسمية قبل فترة توقف كورونا، فى ودية يوم الأحد المقبل أمام سموحة ضمن الوديات التى يخوضها الزمالك فى معسكر برج العرب استعدادًا لاستئناف الدورى، حيث يرغب كارتيرون فى قياس درجة استعداد اللاعبين الذين يثق فى قدراتهم ومدى انسجامهم معًا قبل مباراة الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يحدد جهاز الزمالك بقيادة كارتيرون، الموقف النهائى من إقامة ودية ثانية فى المعسكر من عدمه خلال الساعات المقبلة، حيث يواصل الفريق استعداداته فى الوقت الحالى بالتدريبات على فترتين خلال المعسكر الذى انطلق فى برج العرب منذ الخميس الماضى، على أن يستمر المعسكر لمدة 15 يومًا ضمن التحضيرات لعودة المنافسات الكروية.