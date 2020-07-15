شكرا لقرائتكم هاري كين: توتنهام تأقلم مع طريقة مورينيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي أنه يبني علاقة قوية من التفاهم مع المدرب جوزيه مورينيو وأيد تأقلم الفريق مع أسلوب لعب المدرب البرتغالي في الموسم المقبل.

وتولي مورينيو المسؤولية بعد إقالة ماوريسيو بوكيتينو في نوفمبر الماضي، بينما قال كين، الذي تعافى من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال فترة التوقف لمدة ثلاثة أشهر بسبب جائحة

"كوفيد-19" إن تحقيق الانتصارات هو كل ما يهم المدرب البرتغالي.

وأضاف مهاجم منتخب إنجلترا لمحطة "بي.تي. سبورت" التلفزيونية: هما بكل تأكيد أسلوبان مختلفان في التدريب لكن هذا أمر رائع، لقد مرت فترة طويلة حيث كنت مصابا، وكنت أتابع الفريق من الخارج وحصلنا على الوقت للتأقلم مع بعضنا، لقد بنينا علاقة رائعة مع المدرب ونحن نتحدث في كثير من الأحوال. كل شيء يتعلق بالفوز ولقد كان واضحا في ذلك.

ويلعب توتنهام صاحب المركز الثامن مع نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء بينما يملك فرصة في التأهل إلى الدوري الأوروبي، وتابع هاري: سيكون من المؤسف لناد كبير مثلنا، خاصة مع مستوانا في آخر خمس أو ست سنوات، ألا يلعب في أوروبا. سيمثل ذلك إحباطا كبيرا.