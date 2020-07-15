شكرا لقرائتكم ميلان يضم المدافع الدنماركي كاير بعقد دائم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء ضم المدافع الدنماركي سيمون كاير من إشبيلية الإسباني بعقد نهائي، وذلك بعد فترة إعارة لمدة ستة أشهر.

وأوضح ميلان أنه قام بتفعيل بند الشراء وتعاقد مع اللاعب الدولي البالغ من العمر 31 عاما بعقد يستمر حتى يونيو 2022، لكنه لم يعلن عن قيمة الصفقة.

وكان كاير لاعب قلب الدفاع قد انضم إلى ميلان في يناير الماضي بعقد إعارة، بعد فترة إعارة قضاها ضمن صفوف أتلانتا اعتبارا من سبتمبر 2019، كما لعب سابقاً في إيطاليا لمصلحة باليرمو وروما.