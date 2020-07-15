رسميًا.. تمديد العمل بمقترح التغييرات الخمسة إلى نهاية الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، استمرار العمل بمقترح إجراء الـ 5 تغييرات خلال المباراة حتى نهاية الموسم المقبل.

وأشار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أنه بعد القرار المتخذ في 8 مايو 2020 الماضي والذي يقتضي بمنح المسابقات المقرر استكمالها في عام 2020 خيار السماح للفرق بتطبيق خمسة بدائل في المباراة، وافق (إيفاب) على تمديد المقترح في المسابقات المقرر إتمامها بحلول 31 يوليو 2021 وإلى الدولية المسابقات المقرر عقدها في يوليو/ أغسطس 2021.

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وأضاف بيان إيفاب أنه سيسمح باستخدام خمسة بدائل كحد أقصى لكل فريق، ولتجنب تعطيل اللعب سيكون لدى كل فريق ثلاث توقفات لإجراء عمليات التبديل، مع الوضع في الاعتبار أن التغييرات التي تُجرى بين شوطي المباراة لا يتم احتسابها على أنها إحدى الفرص الثلاث.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد سبق ووافق على هذا المقترح المقدم من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بزيادة عدد التبديلات من 3 إلى 5.

ويهدف هذا التعديل لرفع الضغوط عن اللاعبين الناتجة عن كثافة المباريات، لتعويض حالة التوقف التام التي سببتها جائحة كورونا.