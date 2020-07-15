تقرير.. صفقات الزمالك و"منافسة الثلاثيات" أمام كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رغم عدم انتهاء الموسم في مصر، إلا أن إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور بدأت التفكير في ملف الصفقات من أجل سد احتياجات الفريق في الموسم الجديد أملاً في مواصلة حصد البطولات سواء كان محليًا أو قاريًا.

مرتضى منصور خرج في وقت سابق خلال الفترة الأخيرة ليؤكد أن ناديه توصل لاتفاق مع خمسة لاعبين إلا أن الأمر متروك لدى الفرنسي باتريس كارتيرون من أجل وضع كلمته النهائية حول الخماسي.

الزمالك حتى الآن لم يكشف عن هوية الأسماء التي تم التوصل لاتفاق معها، لكن وبالرغم من ذلك هناك على الصعيد الآخر أسماء تم الإعلان عنها أنها ستعود بعدما خرجت للمشاركة على سبيل الإعارة لعل أبرزهم الثنائي أحمد رفعت وأحمد أبو الفتوح.

وسيكون "المنافسة الثلاثية" شعار الزمالك في الموسم المقبل خاصة بعدما وجدنا منافسة ثلاثية في الموسم الحالي وتحديدًا في مركز حراسة المرمى من خلال تواجد محمود عبد الرحيم "جنش" وانضمام الثلاثي محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي.

- المثلوثي المرشح الأبرز:

شهدت الأيام الماضية الأخيرة تردد اسم حمزة المثلوثي الظهير التونسي وقائد فريق الصفاقسي التونسي، من خلال الانتقال للقلعة البيضاء لقيادة الجبهة اليمنى في الموسم المقبل خاصة بعد رحيل مواطنه حمدي النقاز على خلفية مشاكله مع الإدارة الحالية لأسباب مادية.

انضمام المثلوثي والذي أصبحت وشيكة سيخلق منافسة ثلاثية في هذا المركز حيث سيتصدر قائد الصفاقسي ومنتخب تونس المشهد، إلى جانب قائد الزمالك حازم إمام، ومعه الناشئ أحمد عيد الذي تم الاعتماد عليه على فترات سواء كان محليًا أو أفريقيًا.

وأصبح المثلوثي الصفقة القريبة للزمالك خاصة أن بعض التقارير الصحفية التونسية أكدت أن صاحب الـ27 عامًا، سيصل إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل التوقيع على عقد لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع فريق "عاصمة الجنوب".

- عودة فتوح:

أصبح أحمد أبو الفتوح على وشك العودة للزمالك في الموسم الجديد من أجل تدعيم مركز الظهير الأيسر، في ظل المستوى الذي قدمه اللاعب الشاب سواء مع المنتخب المصري الأوليمبي أو خلال تجربته مع سموحة في الموسم الجاري.

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صاحب الـ22 عامًا، كان من بين الأسماء المهمة في كتيبة شوقي غريب مع منتخب مصر الأوليمبي، حيث ساهم في تتويج "الفراعنة" بلقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو في صيف 2021.

أما مع سموحة، فاستطاع أبو الفتوح أن يشارك في 15 مباراة محلية (14 مباراة في مسابقة دوري we المصري + مباراة في كأس مصر) ليصنع هدف وحيد.

وبالطبع انضمام أبو الفتوح سيخلق منافسة ثلاثية مع المخضرم محمد عبد الشافي إلى جانب عبد الله جمعة.

- رفعت ومنافسة مع بنشرقي وزيزو:

الزمالك أعلن منذ فترة أيضًا عن استعادته خدمات أحمد رفعت والذي حقق مستوى رائع مع فريق الاتحاد السكندري في الموسم الحالي.

رفعت والقادم من فريق إنبي في موسم (2016 - 2017)، انتقل إلى فريق الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة مطلع الموسم الحالي، إلا أن صاحب الـ27 عامًا حقق أرقامًا مميزة رفقة "زعيم الثغر" بعدما شارك في 15 مباراة محلية ليساهم بعشرة أهداف (سجل أربعة أهداف وصنع ست تمريرات حاسمة).

وسيكون رفعت في صراع مع النجم أشرف بنشرقي أحد أهم أعمدة الزمالك في الموسم الحالي، بالإضافة إلى أحمد سيد "زيزو" والذي يُعد أيضًا أحد أهم أوراق باتريس كارتيرون.

الزمالك أيضًا في مركز الجناح الأيسر لديه عدة أسماء بخلاف بنشرقي وزيزو وهما كريم بامبو وإمام عاشور.