تقارير: شباب المحمدية يقدم عرضًا رسميًا للزمالك لضم أحداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قدّم نادي شباب المحمدية المغربي، عرضًا رسميًا لنادي الزمالك من أجل ضم لاعبه حميد أحداد في الصيف المقبل.

ويلعب أحداد مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي على سبيل الإعارة منذ مطلع الموسم الحالي مع أحقية النادي المغربي في شراء عقد اللاعب.

صحيفة "هسبورت" المغربية، كشفت من مصادر موثوقة داخل نادي شباب المحمدية أن الأخير قدّم عرضًا من أجل الاستفادة بخدمات أحداد بداية من الموسم المقبل.

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وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات بين شباب المحمدية والزمالك متواصلة حتى هذه اللحظة من أجل الوصول لاتفاق نهائي بين الطرفين.

وكان أحداد انتقل إلى الزمالك منذ الصيف قبل الماضي قادمًا من فريق الدفاع الحسني الجديدي، إلا أن صاحب الـ25 عامًا لم يقدم المستوى المطلوب منه بقميص الفريق الأبيض.

وسبق وأن كشف أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك يرغب في إعادة اللاعب للمشاركة بجوار الثنائي المغربي الآخر في الفريق محمد أوناجم وأشرف بنشرقي.

جدير بالذكر أن الزمالك يمتلك في قائمته الحالية أربعة أجانب وهم أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم والتونسي فرجاني ساسي، وأخيرًا الكونغولي كاسونجو كابونجو.