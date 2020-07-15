تقرير.. الإسماعيلي منجم المواهب المستهدف من أندية أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رغم اهتزاز مستوى الإسماعيلي وتحديدًا بعد رحيل الفرنسي سبيستيان ديسابر في موسم (2017 - 2018)، إلا أن "الدراويش" استطاع أن يُقدم أكثر من لاعب شاب خلال الفترات الماضية.

آخر الأسماء المتداولة للرحيل عن القلعة الصفراء وهو اللاعب الشاب عبد الرحمن مجدي والذي ارتبط بالانتقال للدوري الهولندي وتحديدًا لصفوف آياكس أمستردام نظرًا للمستوى الذي قدمه اللاعب الشاب رفقة المنتخب المصري الأوليمبي في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والتي أقيمت بمصر.

إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان كانت واضحة منذ البداية، وهو عدم رحيل أي لاعب خلال الفترة المقبلة إلا في حال تحقيق شرط وحيد وهو التتويج ببطولة، فالفريق الأصفر خلال هذا الموسم لديه أمل الفوز بلقب البطولة العربية (كأس محمد السادس للأبطال) عقب الوصول للمربع الذهبي.

وبالنظر إلى فريق الإسماعيلي سنجد أن عدد من اللاعبين الشباب ارتبطوا بالرحيل عن الفريق، أملاً في خوض الاحتراف، وهذا ما سوف نستعرضه في السطور التالية:

- عبد الرحمن مجدي:

أكثر الأسماء التي ترددت بالرحيل عن الإسماعيلي في الفترة الماضية، كان هو عبد الرحمن مجدي من خلال الاتجاه إلى الدوري الهولندي.

وكيل اللاعب محمد حلمي ذكر في وقت سابق خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ"الخليج 365"، أن موكله حظى بمتابعة من جانب آياكس، كاشفًا أن بطل هولندا أبدى استعدادًا للتعاقد مع اللاعب الشاب بصورة رسمية مع وضد بند حصول الإسماعيلي على نسبة من إعادة بيع اللاعب.

من جانبه، ذكر عبد الرحمن مجدي، أن موكله تواصل مع نادي آياكس، لافتًا إلى أن النادي الهولندي لم يقدم أي عروض رسمية حتى الآن.

وأضاف اللاعب في تصريحات إذاعية عبر "راديو مصر" :"تواصل وكيلي مع أكثر نادٍ من هولندا للحصول على خدمات وتحديدًا هما آياكس وفينورد".

وبالنظر إلى صاحب الـ22 عامًا، فقد شارك مجدي مع الإسماعيلي في 16 مباراة بمسابقة دوري we المصري ليسجل هدف وحيد كان في شباك فريق طلائع الجيش، بجانب المساهمة بهدفين في مباراتي الجونة ومصر المقاصة.

وسبق وأن علّق سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بالإسماعيلي، أن مجدي لن يلعب في مصر سوى للأصفر فقط، كاشفًا عن رأيه أن اللاعب يستحق 200 مليون جنيه إذا رحل.

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- باهر المحمدي:

لاعب آخر من صفوف الإسماعيلي وهو باهر المحمدي قائد "الدراويش" ارتبط بالرحيل أيضًا، حيث سبق وأن أدلى اللاعب قبل سوق الانتقالات الشتوية الماضية أنه لديه عرضًا من جانب نادٍ يشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكشف اللاعب خلال تصريحاته :"لديّ عرضين للرحيل وأبلغت إدارة النادي بهما، أحدهما من نادي كبير يشارك في دوري أبطال أوروبا، والآخر من نادٍ خليجي".

هذه التصريحات جعلت إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، تقوم بفرض غرامة مالية على اللاعب قدرها 200 ألف جنيه، لرغبته في الرحيل عن النادي مع تحويله للتحقيق.

ويُعد قائد الإسماعيلي من أبرز لاعبي الفريق الأصفر خلال هذا الموسم، فصاحب الـ23 عامًا شارك مع فريقه خلال 16 مباراة ليسجل هدفين ويصنع هدف وحيد.

باهر أيضًا لديه سيرة ذاتية مع المنتخب المصري، حيث التحق لاعب الإسماعيلي الشاب بكتيبة "الفراعنة" في 2018، وتحديدًا في ولاية المكسيكي خافيير آجيري ليشارك في 8 مباريات دولية حتى هذه اللحظة.

- محمد صادق:

رغم اهتزاز مستواه خلال هذا الموسم بعض الشيء إلا أن محمد صادق لاعب الإسماعيلي والقادم من صفوف القناة في صيف 2017، يعتبر أحد المواهب في ظل انضمامه للمنتخب المصري الأوليمبي في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة.

الموسم الماضي أعلن اللاعب أنه تلقى عرضًا من جينت البلجيكي وتحديدًا في فترة الانتقالات الشتوية بجانب عرض من نادٍ فرنسي إلا أن الإدارة تمسكت به.

وشارك صادق البالغ من العمر 23 عامًا مع الإسماعيلي في تسع مباريات (8 مباريات في الدوري + مباراة في الكأس) إلا أنه لم يسجل أو يصنع هدف حتى الآن.