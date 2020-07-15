مدرب الإسماعيلي يوضح حقيقة العروض المقدمة لضم المحمدي ومجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد محسن أبو جريشة مهاجم الإسماعيلي السابق ومدرب الدراويش الحالي، إن كل ما يثار حول رحيل باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي ثنائي الفريق الأصفر مجرد "كلام".

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال أبوجريشة: "بدأنا فترة الإعداد منذ أسبوع، أمور الفريق جيدة في الوقت الحالي، نحاول تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا".

وأضاف: "سنبدأ خوض المباريات الودية بدءًا من غد الخميس أمام أسوان، يليها مباراة أخرى أمام اف سي مصر يوم 26 من الشهر الجاري، ثم لقاء ودي آخر ضد مصر للمقاصة".

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وتابع: "باهر المحمدي لم يخض فترة الإعداد مع الفريق حتى الآن بسبب الإصابة، ومن المقرر أن يلحق بتدريبات الفريق الاسبوع المقبل".

وبسؤاله عن التغريدة التي كتبها المحمدي وأثارت جدلا حول رحيله عن النادي، قال مدرب الإسماعيلي: "باهر مستمر معنا، وأعتقد أن ما كان يعنيه هو اقترابه من العودة للتدريبات مع الفريق".

وأتم: "كل ما يثار عن عروض رسمية مقدمة لضم باهر المحمدي أو عبد الرحمن مجدي (مجرد كلام)، لم يصل للنادي أية عروض رسمية، ولا نية للاستغناء عن أي لاعب في الفترة المقبلة".