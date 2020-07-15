"البداية من البيت".. فيفا يعلن ملاعب ومباريات كأس العالم 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مواعيد وملاعب مباريات كأس العالم الذي سيقام في قطر خلال شتاء عام 2022.

ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لفيفا، فإن مباراة الافتتاح ستقام في استاد البيت يوم 21 نوفمبر، حيث سينطلق حفل الافتتاح في الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي للدولة المستضيفة.

وستقام مباريات دور المجموعات بواقع أربع مواجهات يومًا، تنطلق في الواحدة ظهرًا، الرابعة عصرًا، السابعة والعاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، على أن تلعب مباريات الجولة الأخيرة بواقع مباراتين في السادسة ومثلهما في العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي.

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وستقام مباريات مراحل خروج المغلوب بواقع مباراتين في اليوم الواحد، على أن تنطلق الأولى في السادسة مساءً، بينما تقام الأخرى في العاشرة مساءً.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس العالم في السادسة من مساء يوم 18 ديسمبر 2022 على استاد لوسيل الذي يتسع 80 ألف مشجع، بينما تقام مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث على استاد خليفة الدولي في السادسة من مساء يوم 17 ديسمبر 2022.