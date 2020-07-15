محامي الزمالك: غدًا سيتم إرسال المذكرة القانونية لـ"نادي القرن" إلى اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد بيومي خبير اللوائح والمحامي المسئول عن قضية الزمالك فيما يخص أحقيته بالحصول على لقب "نادي القرن"، إن التحرك الرسمي نحو القضية يبدأ غدًا الخميس.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو مصر، قال بيومي: "التحرك الرسمي للقضية سيبدأ في تمام العاشرة صباح غد الخميس".

وتابع: "سيتم إرسال المذكرة القانونية الخاصة بنادي الزمالك إلى اتحاد الكرة غدًا، وبدوره يبقوم برفعها إلى الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف)".

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وعن البنود التي استند عليها المحامي في مذكرته القانونية، قال بيومي: "ما يُقال عن أن هناك لائحة عام 1994 وتم تعديلها عام 1997 (وهم)، حتى عام 1999 لم يكن هناك ما يُسمى بنادي القرن".

وأتم: "تم عقد صفقة تبادلية بحصول الكاميرون على منتخب القرن على الرغم من أحقية منتخب مصر به، في الوقت ذاته يحصل الأهلي على لقب نادي القرن".

جدير بالذكر أن الأهلي ناشد وزير الرياضة بالتدخل واتخاذ الاجراءات القانونية التي تحفظ علامته التجارية (نادي القرن) بجانب إزالة اللافتات التي وضعها الزمالك في محيط النادي.