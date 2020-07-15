أشياء يجب أن تعرفها قبل مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال الليلة

يلتقي ليفربول أمام أرسنال مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الإمارات" ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

يهدف فريق ليفربول للعودة إلى نغمة الانتصارات بعد التعادل الإيجابي أمام بيرنلي على ملعب "أنفيلد" بالجولة الماضية، بهدف لـكلا الفريقين، فيما خسر أرسنال بهدفين مقابل هدف أمام عدوه اللدود توتنهام، لذلك سيحاول تعويض الهزيمة ومصالحة جماهيريه.

مواجهة الدور الأول بين ليفربول وآرسنال..

كان آخر مواجهة للفريقين بالدوري الإنجليزي بالدور الأول لهذا الموسم، حيث استطاع ليفربول الفوز على أرضه بملعب "أنفيلد" بثلاثية مقابل هدف، وسجل النجم الدولي المصري محمد صلاح هدفين في تلك المباراة ليمنح الريدز الثلاث نقاط مهمة في مشواره للتتويج بالبريميرليج الغائب منذ 30 عامًا ،و الذي حسمه خلال الفترة الماضية في النهاية.

سجل ليفربول حتى الأن بعد مرور 35 جولة بالدوري، 76 هدفًا واستقبل 27، فيما سجل أرسنال

51 هدفًا واستقبل 44 هدف.

آخر مواجهة بين ليفربول وآرسنال بكأس الرابطة 5-5

آخر مباراة بين ليفربول وآرسنال، كانت بكأس الرابطة للمحترفين الإنجليزية، والتي شهدت غزارة تهديفية كبيرة بـواقع 10 أهداف 5 أهداف لكلا الفريقين، وأنتهت لصالح الريدز بالركلات الترجيحية، بنتيجة 3-2.

رقم سلبي لآرسنال أمام ليفربول

كما أن آرسنال لديه رقم سلبي أمام ليفربول حيث في أخر 10 مواجهات جمعت بينهما، لم تشهد تحقيق الجانرز الفوز في أي لقاء بواقع 6 انتصارات لليفر و4 تعادلات، أخر انتصار حققه آرسنال على ليفربول كان في الأسبوع الـ 31 من الدوري الإنجليزي موسم 2015، وانتهى اللقاء برباعية مقابل هدف لصالح فريق المدفعجية على ملعب استاد الإمارات، ومنذ تلك اللحظة لم

يحقق الفريق الفوز على ليفربول في أي مناسبة.

كسر رقم مانشستر سيتي

يسعى الريدز أيضًا خلال الموسم الجاري، لإنهاء الموسم الحالي، بعد حسم لقب البريميرليج بشكل رسمي، بأفضل صورة ممكنة، وهو ما أكد ترينت ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن للريدز.

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كما أن ليفربول يهدف لكسر رقم مانسشتر سيتي التاريخي عندما توج بلقب الدوري الإنجليزي من قبل بـ100 نقطة، وسيكون لدى ليفربول فرصة لتخطي ذلك الرقم حيث يملك 93 نقطة، وأمامه 3 مباريات على نهاية المسابقة الإنجليزية، أي 9 نقاط ممكنة، الوصول لـ102 نقطة.

يدرس يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمباراة الليلة أمام آرسنال ومن المتوقع أن يدفع بـ

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: نابي كيتا، فابينيو، جورجينيو فينالدوم

في الهجوم: ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح

فيما جاء تشكيل آرسنال المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: إميلينانو مارتينيز

في الدفاع: شكودران موستافي، دافيد لويز، سعيد كولاسينيك

في الوسط: سيدريك سواريس، داني سيبايوس، جرانيت شاكا، كييران تيرينيي

في الهجوم: بوكايو ساكا، ألكسندر لاكازيت، بيير إيمريك أوباميانج