مصارع يلقى حتفه طعنًا في عيد ميلاده

لقى المقاتل البريطاني بالفنون القتالية المختلطة MMA ، جارو شيبرد، مصرعة طعنا في حفل عيد ميلاده الثلاثين بالعاصمة البريطانية لندن.

وأفاد موقع TMZ، أن المقاتل تعرض لعدة طعنات ما أدى لإصابته بنزيف حاد بسبب

الطعنات التي تلقاها.

ورغم وصول سيارة الإسعاف بسرعة إلى مكان الحادث، لكنها لم تستطع إنقاذ شيبرد الذي لفظ أنفاسه الأخيرة أمام منزله.

Advertisements

وكان شيبرد قد احتفل في

الفناء الخلفي لمنزله مع الأصدقاء والعائلة وأطفاله الصغار بعيد ميلاده.

ولكنه تعرض لهجوم مسلح من مجهول، أدى إلى تلقيه إصابات قاتلة، وفتحت شرطة لندن تحقيقا في الحادث باعتباره جريمة قتل، ولم تعثر الشرطه على القاتل.

ووضع أصدقاء المقاتل الورود والشموع في المكان الذي قتل فيه شيبرد.