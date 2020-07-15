فابيخو وسيايوس يقتربان من الرحيل عن ريال مدريد

يقترب ثنائي ريال مدريد خيسوس فاييخو وداني سيبايوس من الرحيل عن الفريق الملكي خلال فصل الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن "الملكي" بدأ في بيع لاعبيه منذ عدة أسابيع والبداية كانت مع المدافع خافي سانشيز، الذي انتقل لبلد الوليد مقابل 3 ملايين يورو وتبعه أشرف حكيمي لصفوف إنتر ميلان

مقابل 40 مليون يورو.

ويلعب فاييخو على سبيل الإعارة لغرناطة الذي يريد ضمه بشكل نهائي إلى جانب اهتمام من بعض الأندية الألمانية بالحصول على خدماته.

ويستعد أرسنال لتقديم عرض من أجل الحصول على خدمات داني سيبايوس بشكل نهائي، كما يتمتع اللاعب

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باهتمام فالنسيا وريال بيتيس، ويقدر الريال قيمة لاعبه بـ 25 مليون يورو.

كما يرد اسم خوخي دي فروتوس، المعار لريو فايكانو، على قائمة المرشحين للرحيل، في ظل اهتمام سيلتا فيجو وريال بيتيس به، ويقدر ريال مدريد سعره بنحو 10 ملايين يورو.

ويسعى ريال مدريد إلى حصد 120 مليون يورو من بيع بعض لاعبيه، وذلك لتقليل الخسائر الناجمة عن غياب الجماهير في ملعبه بسبب جائحة كورونا.