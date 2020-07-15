حكم مباراة الزمالك وبيراميدز الودية يخضع لمسحة كورونا

أكد محمد صلاح مدير فريق بيراميدز أن الحكم محمد الحنفي الذي يدير مباراة الفريق الودية أمام مصر المقاصة غد الخميس قد خضع للمسحة الطبية في إطار الإجراءات الاحترازية.

وشدد صلاح على أن لجنة الحكام باتحاد الكرة قررت تعيين طاقم الحكام بقيادة الحنفي ويعاونه أحمد حسام طه وشريف عبد الله لإدارة المواجهة الودية.

وطبقا للتعليمات خضع طاقم التحكيم بالكامل كذلك للمسحة الطبية في إطار الالتزام الكامل بتعليمات اللجنة الطبية.

وسيخوض بيراميدز مباراتين وديتين خلال معسكره ببرج العرب الأولى أمام الزمالك يوم ٢٣ يوليو في الخامسة مساء، والثانية أمام المصري يوم ٢٦ يوليو الجاري.