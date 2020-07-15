الارشيف / اخبار الرياضه

حكم مباراة الزمالك وبيراميدز الودية يخضع لمسحة كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد محمد صلاح مدير فريق بيراميدز أن الحكم محمد الحنفي الذي يدير مباراة الفريق الودية أمام مصر المقاصة غد الخميس قد خضع للمسحة الطبية في إطار الإجراءات الاحترازية.

وشدد صلاح على أن لجنة الحكام باتحاد الكرة قررت تعيين طاقم الحكام بقيادة الحنفي ويعاونه أحمد حسام طه وشريف عبد الله لإدارة المواجهة الودية.

وطبقا للتعليمات خضع طاقم التحكيم بالكامل كذلك للمسحة الطبية في إطار الالتزام الكامل بتعليمات اللجنة الطبية.

وسيخوض بيراميدز مباراتين وديتين خلال معسكره ببرج العرب الأولى أمام الزمالك يوم ٢٣ يوليو في الخامسة مساء، والثانية أمام المصري يوم ٢٦ يوليو الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حكم مباراة الزمالك وبيراميدز الودية يخضع لمسحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا