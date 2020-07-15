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بيراميدز يواجه الزمالك والمصري وديًا ببرج العرب

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اتفق نادي بيراميدز على خوض مباراتين وديتين في إطار تحضيراته لاستئناف مباريات الدوري الممتاز وفي إطار معسكره الذي سيقام بمدينة الإسكندرية.

ويختتم بيراميدز معسكره بالقاهرة صباح الجمعة، على أن يحصل اللاعبون على راحة سلبية يومي السبت والأحد

بناء على خطة الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني، على أن يبدأ معسكره في الإسكندرية بداية من الاثنين المقبل.

وكشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي للنادي إن فريق بيراميدز سيخوض

مباراتين وديتين خلال معسكره ببرج العرب حيث يواجه الزمالك يوم ٢٣ يوليو بملعب برج العرب الرئيسي عند الساعة الخامسة مساء.

فيما يواجه بيراميدز، نظيره المصري يوم ٢٦ يوليو الجاري بملعب برج العرب الفرعي، على أن يختتم معسكر الإسكندرية مساء يوم ٢٩ يوليو الجاري قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

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