بيراميدز يجري مسحة رابعة قبل ودية المقاصة

أجرى فريق الكرة بنادي بيراميدز مسحة رابعة اليوم، الأربعاء، بمعسكره المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة، قبل خوض مباراته الودية الأولى مساء الخميس والتي يواجه فيها نظيره مصر المقاصة على ملعب الدفاع الجوي. والتي يواجه فيها نظيره مصر المقاصة على ملعب الدفاع الجوي. أوضح محمد صلاح مدير الفريق أن بيراميدز في إطار التزامه بالتعليمات الطبية والإجراءات الاحترازية المرسلة من اتحاد الكرة أخضع لاعبيه لمسحة رابعة قبل خوض اللقاء الودي للتأكد من خلو جميع أعضاء الفريق من أي إصابة بفيروس في إطار التزامه بالتعليمات الطبية والإجراءات الاحترازية المرسلة من اتحاد الكرة أخضع لاعبيه لمسحة رابعة قبل خوض اللقاء الودي للتأكد من خلو جميع أعضاء الفريق من أي إصابة بفيروس كورونا

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