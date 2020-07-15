بيراميدز يجري مسحة رابعة قبل ودية المقاصة

أجرى فريق الكرة بنادي بيراميدز مسحة رابعة اليوم، الأربعاء، بمعسكره المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة، قبل خوض مباراته الودية الأولى مساء الخميسوالتي يواجه فيها نظيره مصر المقاصة على ملعب الدفاع الجوي.
أوضح محمد صلاح مدير الفريق أن بيراميدزفي إطار التزامه بالتعليمات الطبية والإجراءات الاحترازية المرسلة من اتحاد الكرة أخضع لاعبيه لمسحة رابعة قبل خوض اللقاء الودي للتأكد من خلو جميع أعضاء الفريق من أي إصابة بفيروس كورونا.
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