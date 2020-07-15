بيراميدز يخوض أولى ودياته أمام المقاصة غدًا

يخوض فريق نادي بيراميدز أولى مبارياته الودية أمام مصر المقاصة في إطار استعدادات الفريقين لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والمحدد استكماله يوم ٦ أغسطس المقبل بشكل رسمي.
واتفق نادي بيراميدز على مواجهة مصر المقاصة وديا في السادسة من مساء غد الخميس على ملعب الدفاع الجوي في إطار التحضير القوي للدوري.
وتعتبر مباراة المقاصة هي أولى وديات بيراميدر بعد استئناف تدريباته في إطار معسكره المقام حاليا بالقاهرة والذي يختتم صباح الجمعة، ضمن ترتيبات المدير الفني الكرواتي أنتي تشاتشيتش لخوض ما تبقى من مباريات الدوري.
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