الكشف عن مواعيد كأس العالم 2022 وملاعبها

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء، عن مواعيد إنطلاق كأس العالم 2022، التي ستستضيفها قطر.

وستنطلق المباراة الافتتاحية يوم 21 نوفمبر على ملعب "البيت" الذي ستبلغ سعته 60 ألف

مشجع، فيما ستكون المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر.

بينما سيكون دور الـ16 من كأس العالم يوم 3 ديسمبر، وربع النهائي يوم 9 ديسمبر، على

أن يقام دور نصف النهائي يوم 13 من نفس الشهر، ومباراة تحديد المركز الثالث والرابع يوم 17.

وستلعب المباراة النهائية على ملعب "لوسيل" الذي يبلغ سعته 80 ألف مشجع، فيما ستكون مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على ملعب " خليفة الدولي".