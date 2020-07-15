زيدان: لا أشم رائحة البطل.. لم نحسم شئ

استبعد زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، حسم فريقه بشكل نهائي للقب الدوري الإسباني، "الليجا".

ويفصل ريال مدريد فوز واحد فقط من أجل التتويج بشكل رسمي بلقب الدوري الإسباني، ذلك خلال مواجهة فياريال، غدًا الخميس، في إطار الجولة الـ37 من

الليجا.

قال زيدان خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: ""لا أشم رائحة البطل، الأمر الرائع هو الطاقة التي نقدمها في كل مباراة نخوضها، لا أحد يعلم ما سيحدث".

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وتابع:" سنموت من أجل الفوز غدًا كما نفعل

دائمًا، وكما سيفعل فياريال، غدًا لدينا مباراة، وهناك الكثير من الضجيج حول الفريق".

وواصل المدير الفني للملكي:" لكن المباراة هي الأهم، والشيء الوحيد الذي نفكر فيه، ونفكر في جماهيرنا أيضا، وأعتقد أنهم فخورون بنا".

ويتصدر ريال مدريد جدول الليجا، برصيد 83 نقطة، خلف برشلونة الوصيف برصيد 79 نقطة، فيما يحتل فياريال المركز الخامس برصيد 57 نقطة.