لاعب طائرة الأهلي يشيد بالجهاز الفني ويؤكد: ننافس على جميع الألقاب

أكد حسام يوسف، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني كان يحفز اللاعبين، خلال فترة التوقف ويشدد علي ضرورة اداء التدريبات البدنية في المنازل، للحفاظ علي اللياقة والوزن، حتى يكونوا في بدنية مناسبه عند العودة للتدريبات في الملعب.

وأشار لاعب الأهلي إلى أنهم حاولوا الاستفادة

من هذه الراحة السلبية قدر الإمكان، كما أن اللاعبين المصابين استفادوا منها بشكل كبير وخضعوا خلالها لتدريبات تأهيل بدنية وجهزتهم للانتظام في المران مع باقي زملائهم، بمجرد استئناف التدريبات الجماعية.

وتعليقاً على المنافسات التي تنتظر الفريق خلال المرحلة

المقبلة أكد يوسف إن «النادي الأهلي دائما رقم ١»، وينافس بقوة على لقبي الدوري والكأس، بالإضافة إلي البطولة الإفريقية للأندية، وجميع اللاعبين تعاهدوا علي بذل أقصى جهد لحصد الالقاب واسعاد جماهير الأهلي.

وأشاد حسام يوسف بالإجراءات الاحترازية التي يحرص النادي الأهلي على تطبيقها منذ استئناف التدريبات للوقاية من فيروس كورونا، مؤكداً التزام جميع اللاعبين بهذه الإجراءات حفاظا على سلامتهم وسلامة الجميع.