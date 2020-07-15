لاعب طائرة الأهلي يشيد بالجهاز الفني ويؤكد: ننافس على جميع الألقاب

أكد حسام يوسف، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني كان يحفز اللاعبين، خلال فترة التوقف ويشدد علي ضرورة اداء التدريبات البدنية في المنازل، للحفاظ علي اللياقة والوزن، حتى يكونوا في بدنية مناسبه عند العودة للتدريبات في الملعب.
وأشار لاعب الأهلي إلى أنهم حاولوا الاستفادةمن هذه الراحة السلبية قدر الإمكان، كما أن اللاعبين المصابين استفادوا منها بشكل كبير وخضعوا خلالها لتدريبات تأهيل بدنية وجهزتهم للانتظام في المران مع باقي زملائهم، بمجرد استئناف التدريبات الجماعية.
وتعليقاً على المنافسات التي تنتظر الفريق خلال المرحلةالمقبلة أكد يوسف إن «النادي الأهلي دائما رقم ١»، وينافس بقوة على لقبي الدوري والكأس، بالإضافة إلي البطولة الإفريقية للأندية، وجميع اللاعبين تعاهدوا علي بذل أقصى جهد لحصد الالقاب واسعاد جماهير الأهلي.
وأشاد حسام يوسف بالإجراءات الاحترازية التي يحرص النادي الأهلي على تطبيقها منذ استئناف التدريبات للوقاية من فيروس كورونا، مؤكداً التزام جميع اللاعبين بهذه الإجراءات حفاظا على سلامتهم وسلامة الجميع.
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