عمرو الجنايني: مصر جاهزة لاستضافة أمم أفريقيا 2022، وطلبنا استضافة دوري أبطال أفريقيا

أعلن رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم عمرو الجنايني، التقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”، لاستضافة مباريات النسخة الحالية لبطولة دوري ابطال افريقيا.

وقال عمرو الجنايني في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت “الاتحاد المصري لكرة القدم عرض على الكاف، اقامة مباراتي نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، ولقاء النهائي بذات البطولة في مصر“.

وأضاف “جاهزون لاستضافة نهائيات دوري ابطال افريقيا، القرار النهائي يصدر يوم الخميس، ونتمنى أن يوافق الكاف على الطلب”.

وتابع عمرو الجنايني “مصر جاهزة أيضًا لاستضافة أي حدث رياضي، كنا مستعدين لاستضافة بطولة كأس الامم الافريقية 2021 في حال اعتذار الكاميرون”.

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وأكمل رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم “الكاف قرر تأجيل كأس الامم الافريقية لتقام عام 2022 بالكاميرون، مستعدون لتنظيم البطولة، إذا جد أي جديد”.

ورفضت الكاميرون استضافة المباريات المتبقية من بطولة دوري ابطال افريقيا نسخة 2020، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأبدت تونس استعدادها لاستضافة نهائيات دوري ابطال افريقيا على ملاعبها، عقب اعتذار الكاميرون.

وقررت لجنة الطوارئ بالاتحاد الافريقي، في اجتماعها الأخير، تعديل نظام دور نصف النهائي، ليقام من مباراة واحدة، بشكل استثنائي، بسبب انتشار فيروس كورونا.

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