مباريات اليوم الاربعاء 15-7-2020 والقنوات الناقلة في الدوري الايطالي

تلعب 7 مواجهات في الدوري الايطالي الدرجة الأولى عن الجولة 33، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 15-7-2020، سيكون أبرزها بين ساسولو ويوفنتوس على ملعب الأول “ملعب مابي تشيتا ديل تريكولوري”.

سيعمل رفاق كريستيانو رونالدو على العودة من ملعب مباي تشيتا ديل تريكورلوري بالنقاط الثلاث لتعويض ما جرى لهم في الجولتين الماضيتين أمام ميلان وأتالانتا، حيث خسروا 2/4 وتعادلوا 2/2.

وفي بداية مباريات اليوم سيحل نابولي ضيفًا على بولونيا، وستبث هذه المباراة على قناة بي ان سبورت 4.

أما منافس نابولي الأول على المقعد المؤهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل “ميلان” سيستضيف بارما العنيد على ملعب سان سيرو، وستنقل المباراة على قناة بي ان سبورت 6.

والتالي جدول مواعيد مباريات اليوم 15-7-2020 والقنوات الناقلة في الدوري الايطالي