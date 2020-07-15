لماذا لم يضع محمد صلاح في تشكيلة منتخب مصر التاريخية؟ عمرو الجنايني يرد

برر رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم عمرو الجنايني، موقفه بعدم وضع جناح ليفربول الانجليزي محمد صلاح، في تشكيلة منتخب مصر التاريخية.

وقال عمرو الجنايني في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت “محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، ولا يستطيع أحد إنكار تلك الحقيقة”.

وأضاف “عندما قمت بوضع التشكيلة التاريخية للمنتخب المصري، لم أختر محمد صلاح، لأنه مازال يلعب حتى الآن”.

وتابع “وضعت التشكيلة التاريخية للمنتخب المصري، من اللاعبين السابقين الذين اعتزلوا الكرة، وبالتالي خلت القائمة من اسم محمد صلاح”.

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وأكمل عمرو الجنايني “العلاقة بين اللجنة الخماسية ومحمد صلاح طيبة للغاية، نسعى لتكريمه بعد الانجاز التاريخي الذي حققه بالفوز بالدوري الانجليزي مع ليفربول“.

وأتم رئيس اللجنة الخماسية “الظروف الحالية لا تسمح لنا بإقامة احتفالية خاصة بمحمد صلاح، بسبب وباء كورونا، والذي يمنع قدوم نجم المنتخب المصري إلى مصر، وهو ما يترتب عليه خضوعه للعزل الطبي بإنجلترا عند عودته”.

وتسببت التشكيلة التاريخية التي وضعها رئيس اللجنة الخماسية عمرو الجنايني، في اثارة الجدل، بعد استبعاد العديد من اللاعبين الكبار منها، وفي مقدمتهم جناح ليفربول محمد صلاح، والنجم المصري المعتزل ومحلل قنوات “بي إن سبورت” الحالي محمد ابو تريكة.

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