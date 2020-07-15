تقام اليوم الاربعاء 15-7-2020 أربع مباريات في منافسات الدوري الانجليزي الممتاز، لحساب الجولة 36 من المسابقة التي تُوج بها ليفربول في الجولة 31 بفارق شاسع من النقاط عن مانشستر سيتي.
وستكون أبرز مباريات اليوم بين آرسنال وليفربول على ملعب الإمارات شمال لندن، وسيعمل خلال رفاق محمد صلاح لتعويض التعادل مع بيرنلي في الجولة الماضية.
ويستضيف ملعب طيران الاتحاد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، وستنقل هذه المباراة على قناة بي ان سبورت القطرية “اتش دي 2”.
ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق فوز ثالث على التوالي يعوض به خيبة أمل الخسارة أمام ساوثامبتون في الجولة 33، لكن مهمة دفاع السيتي لن تكون سهلة أمام هجوم بورنموث المتحفز لإنقاذ الفريق من الهبوط، حيث يحتل بورنموث المركز ال18 برصيد 31 نقطة بفارق 3 نقاط عن واتفورد صاحب المركز ال17.
في نفس توقيت مباراة مانشستر سيتي مع بورنموث، يستقبل نيوكاسل نظيره توتنهام هوتسبير ضمن مباريات اليوم على ملعب سان جيمس بارك، وستنقل على قناة بي ان سبورت 1 و5.
والتالي جدول مباريات اليوم الاربعاء 15-7-2020 والقنوات الناقلة في الدوري الانجليزي
- مانشستر سيتي ضد بورنموث | الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت جرينتش | تنقل على قناة بي ان سبورت (2).
- نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام هوتسبير | الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 17: بتوقيت جرينتش | تنقل على قناة بي ان سبورت (1،5).
- بيرنلي ضد وولفرهامبتون | الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت جرينتش | تنقل على قناة بي ان سبورت 8.
- آرسنال ضد ليفربول | الساعة 19:15 بتوقيت جرينيتش، 21:15 بتوقيت مصر | تنقل على قناة بي ان سبورت (1،2).
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