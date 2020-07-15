أهلي جدة يرد على وكيل دجانيني: يحاول إفساد علاقتنا مع اللاعب لتحقيق مكاسب مالية

كشف مصدر داخل نادي أهلي جدة، موقف مهاجم الفريق دجانيني تفاريس، بعد قيام اللاعب بإعلان فسخ عقده من طرف واحد بشكل رسمي، بحجة تأخر مستحقاته المالية.

وقال مصدر داخل النادي في تصريحات عبر جريدة الشرق الأوسط:” أحاديث وكيل أعمال اللاعب لا تتجاوز كونها زوبعة إعلامية، وليس لها أي قيمة”.

وأضاف:”أهداف مثل هذه التصرفات هي اختلاق الأكاذيب، وإفساد علاقة اللاعب بناديه، على أمل نقله والاستفادة المالية من هذه الخطوة”.

وتابع المصدر:” موقف أهلي جدة قوي للغاية أمام ادعاءات وكيل أعمال اللاعب تفاريس، ومسؤولو النادي، بقيادة عبد الإله مؤمنة رئيس مجلس الإدارة، والأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم حريصين على حقوق النادي، وعدم التفريط بها”.

وواصل:” جميع مسئولي أهلي جدة حريصون على تسليم المحترفين، سواء الأجانب أو المحليين، رواتبهم الشهرية أولاً بأول دون تأخير”..

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وأشار المصدر إلى أن مسؤولو أهلي جدة يعملون بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم على ترتيب عودة باقي اللاعبين الأجانب ومنهم تفاريس، وفي حال تخلف اللاعب عن الحضور إلى جدة، سيكون عرضه للعقاب، حسب اللوائح والأنظمة المعنية بتنظيم الأمور التعاقدية بين الأندية واللاعبين المحترفين.

كانت إدارة النادي أهلي جدة قد أصدرت بياناً رسمياً أكدت من خلاله عدم وجود أي متأخرات مالية للاعب دجانيني تفاريس، وأن النادي قد قام بتسليم اللاعب رواتبه الشهرية حتى نهاية شهر يونيو الماضي.

وأكدت إدارة النادي الأهلي السعودي، في البيان، أنها قامت بسداد المستحقات المالية كافة الخاصة بالمهاجم دجانيني تفاريس خلال الفترة الماضية، وأنه لا صحة على الإطلاق لتراكم رواتب للاعب تجيز له فسخ تعاقده مع النادي.

وأوضحت الإدارة أن مستحقات اللاعب المتأخرة عبارة عن راتب شهر واحد فقط، مؤكدة أنها ملتزمة وحريصة كل الحرص على سداد رواتب ومستحقات اللاعبين كافة، مشيرة إلى عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ الحقوق التعاقدية مع اللاعب.

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