بي ان سبورت تختار معلق مباراة ميلان وبارما فى الدوري الايطالي

أعلنت شبكة قنوات بي ان سبورت هوية معلق مباراة ميلان وبارما فى الدوري الايطالي، والمقرر إقامتها ضمن مباريات يوم غد الاربعاء 15 يوليو 2020، على ملعب “سان سيرو”، ضمن منافسات الجولة الـ33 من المسابقة.

تبث مباراة “ميلان وبارما” على قناة بي إن سبورت 6، وتنطلق فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينتش.

وأختير المعلق الرياضي “سوار الذهب” للتعليق على هذا القاء من مركز البث المباشر لقنوات بي إن سبورت بالعاصمة القطرية “الدوحة” في ظل استمرار القطري “يوسف سيف” والتونسي “عصام الشوالي” عن تعليق المباريات بسبب رداءة الصوت من منازلهم.

يدخل ميلان المباراة وعينه على تحقيق الفوز من أجل تحسين ترتيبه فى الجدول ورفع عدد نقاط، حيث يحتل المركز السابع برصيد 50 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن نابولي سادس الترتيب.

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فى المقابل يحتل بارما المركز الثاني عشر برصيد 40 نقطة فى جدول ترتيب الدوري الايطالي، وسيسعي في الخروج من هذا اللقاء بنتيجة ايجابية علي الأقل بنقطة تعادل خصوصاً أنه سيخوض اللقاء خارج الديار.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين فى السيريا آ هذا الموسم، قد شهد فوز ميلان بهدف دون رد، سجل الهدف مدافع الفريق الفرنسي” ثيو هيرنانديز”، فى المباراة التي اقيمت على ملعب نابولي “اينيو تارديني” يوم 1 ديسمبر 2019.