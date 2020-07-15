رياضة | الزمالك يقرر خوض 5 وديات قبل عودة الدوري وأبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يقرر خوض 5 وديات قبل عودة الدوري وأبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكره القدم بنادي الزمالك بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون على خوض الأبيض مباريات ودية خلال الفترة المقبلة ضمن الاستعدادات الأخيرة الاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز لبطولة دوري أبطال افريقيا.

الزمالك وسموحة

وتبدا مواجهات الابيض في مباراه سموحة المقرر اقامتها يوم الاحد المقبل الموافق 19 من شهر يوليو، على ملعب أحد فنادق مدينة برج العرب.

الزمالك وطلائع الجيش

ويخوض الفريق الأبيض ودية ثانية أمام نظيره طلائع الجيش يوم ٢٢ من نفس الشهر وذلك بهد انتهاء المعسكر الحالي بمدينة برج العرب.

الزمالك وبيراميدز

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره بيراميدز يوم ٢٣ من شهر يوليو ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطوله الدوري المصري الممتاز.

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الزمالك ووادي دجلة

ويشارك الأبيض في مواجهة ودية رابعة خلال فترة الاستعداد لاستئناف الموسم الكروي أمام وادي دجلة يوم ٢٦ من شهر يوليو الجاري على ملعب ستاد بترو سبورت.

الزمالك وأسوان

ويختتم فريق الزمالك مبارياته الودية يوم 29 من شهر يوليو الجاري بمباراة اسوان.

في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق في مدينة برج العرب استعدادا لاستئناف المبارايات المحلية والإفريقية للابيض خلال الفترة المقبلة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٤ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الأبيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر أن فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.