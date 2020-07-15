رياضة | فايلر يمنح الفرصة الأخيرة لصالح جمعة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يمنح الفرصة الأخيرة لصالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع صالح جمعة لاعب الفريق، أكد خلالها انه ليس ضده على الاطلاق ويجب عليه الاجتهاد من الحصول على فرصه خلال الفترة المقبلة.

وأكد فايلر، أنه وافق على عودة صالح جمعة لتدريبات الفريق، بعد توسط أعضاء الجهاز المعاون، نظرًا لالتزامه خلال الفترة الأخيرة وأن استمراره مع الفريق يرتبط بالتزامه ومجهوده داخل الملعب.

وشدد فايلر على صالح جمعة، في حالة عدم التزام أي لاعب بالتعليمات سيكون مكانه خارج الملعب.

ووجه صالح جمعة الشكر لفايلر على السماح له بالعودة والمشاركة في التدريبات وأنه ينوي فتح صفحة جديدة مع الفريق وتعويض ما فاته والتركيز داخل الملعب فقط.