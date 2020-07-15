رياضة | رسميًا.. إعلان مواعيد مباريات كأس العالم 2022

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميًا.. إعلان مواعيد مباريات كأس العالم 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مواعيد مباريات بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في دولة قطر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الافتتاح يوم الإثنين 21 نوفمبر على ملعب البيت الذي يتسع لحوالي 60 ألف متفرج في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت قطر (الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة).

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كما أعلن "فيفا" بأن المباراة النهائية على ملعب لوسيل الذي يتسع لحوالي 80 ألف متفرج في الساعة السادسة بتوقيت قطر (الخامسة بتوقيت القاهرة) يوم 18 ديسمبر.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء بيان قال فيه :"سيكون استاد البيت، الذي يتخذ اسم وطابع الخيام التقليدية التي قطنها سكان الصحراء في منطقة الخليج ويتسع لـ60000 متفرجاً، مسرحاً لافتتاح البطولة التي تستضيفها قطر يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 في الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت وسط أوروبا)".

وأضاف :"قد تم تحديد أوقات انطلاق مباريات دور المجموعات في الساعة 13:00 و 16:00 و 19:00 و 22:00 –بتوقيت الدوحة-، فيما تكون مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات)، ومباريات مرحلة خروج المغلوب في الساعة 18:00 و 22:00، وسيشهد استاد خليفة الدولي المباراة الترتيبية لتحديد الفائز بالمركز الثالث في 17 من ديسمبر، بينما ستُلعب المباراة النهائية بعد ذلك بيوم واحد في الساعة 18:00 على استاد لوسيل أمام 80.000 متفرج".