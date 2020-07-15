رياضة | بيراميدز يجري مسحة رابعة قبل ودية المقاصة.. والحنفي حكما للمباراة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يجري مسحة رابعة قبل ودية المقاصة.. والحنفي حكما للمباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أجرى فريق الكرة بنادي بيراميدز مسحة رابعة اليوم، الأربعاء، بمعسكره المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة، قبل خوض مباراته الودية الأولى مساء الخميس والتي يواجه فيها نظيره مصر المقاصة على ملعب الدفاع الجوي.
أوضح محمد صلاح مدير الفريق أن بيراميدز في إطار التزامه بالتعليمات الطبية والإجراءات الاحترازية المرسلة من اتحاد الكرة أخضع لاعبيه لمسحة رابعة قبل خوض اللقاء الودي للتأكد من خلو جميع أعضاء الفريق من أي إصابة بفيروس كورونا.
شدد على أنه خضع كذلك طاقم الحكام الذي يدير المباراة ويقوده الحكم محمد الحنفي للمسحة الطبية في إطار الإجراءات الاحترازية مشددا على أن لجنة الحكام باتحاد الكرة قررت تعيين طاقم الحكام بقيادة الحنفي ويعاونه أحمد حسام طه وشريف عبد الله لإدارة المواجهة الودية وطبقا للتعليمات خضع طاقم التحكيم بالكامل كذلك للمسحة الطبية في إطار الالتزام الكامل بتعليمات اللجنة الطبية.