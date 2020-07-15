رياضة | آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية مصرية، أن مسؤولي نادي الزمالك، طلبوا من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول، التدخل لإقناع فرجاني ساسي تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

جاء طلب مسؤولي الزمالك من كارتيرون بضرورة التدخل لإقناع فرجاني ساسي، هي العلاقة المميزة التي تجمع بين الفرنسي والدولي التونسي.

وأشارت التقارير أن فرجاني ساسي يرحب بتمديد عقده مع نادي الزمالك، لكنه طلب من باتريس كارتيرون ومسئولي القلعة البيضاء مدة، حتى نهاية مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا بشهر سبتمبر المقبل.

وعاد فرجاني ساسي إلى القاهرة، قادما من تونس الأسبوع الماضي، وانتظم في معسكر الزمالك ببرج العرب بالإسكندرية.