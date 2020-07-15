رياضة | ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات اليوم الأربعاء

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق امس مباريات الجولة ال 36 من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج بلقاء بين تشيلسي ونورويتش سيتي وانتهي بفوز البلوز بهدف دون رد سجله المهاجم الفرنسي جيرو . ويقام اليوم أربع مباريات يعد أبرزهم عندما يستضيف أرسنال نظيره ليفربول على ملعب الامارات فى قمة مباريات الجولة ، بينما سيواجه مانشستر سيتي نظيره بورنموث. ترتيب الدوري الانجليزي ليفربول 93 نقطة مانشستر سيتي 72 نقطة تشيلسي 63 نقطة ليستر سيتي 59 نقطة مانشستر يونايتد 59 نقطة وولفرهامبتون 55 نقطة شيفليد يونايتد 54 نقطة توتنهام هوتسبير 52 نقطة Advertisements أرسنال 50 نقطة بيرنلي 50 نقطة ايفرتون 45 نقطة ساوثهامبتون 45 نقطة نيوكاسل 43 نقطة كريستال بالاس 42 نقطة برايتون 36 نقطة ويست هام 34 نقطة واتفورد 34 نقطة بورنموث 31 نقطة أستون فيلا 30 نقطة نورويتش سيتي 21 نقطة

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