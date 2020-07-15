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رياضة | ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات اليوم الأربعاء

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق امس مباريات الجولة ال 36 من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج بلقاء بين ونورويتش سيتي وانتهي بفوز البلوز بهدف دون رد سجله المهاجم الفرنسي جيرو .

ويقام اليوم أربع مباريات يعد أبرزهم عندما يستضيف أرسنال نظيره على ملعب الامارات فى قمة مباريات الجولة ، بينما سيواجه مانشستر سيتي نظيره بورنموث.

ترتيب الدوري الانجليزي

ليفربول 93 نقطة

مانشستر سيتي 72 نقطة

تشيلسي 63 نقطة

ليستر سيتي 59 نقطة

مانشستر يونايتد 59 نقطة

وولفرهامبتون 55 نقطة

شيفليد يونايتد 54 نقطة

توتنهام هوتسبير 52 نقطة

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أرسنال 50 نقطة

بيرنلي 50 نقطة

ايفرتون 45 نقطة

ساوثهامبتون 45 نقطة

نيوكاسل 43 نقطة

كريستال بالاس 42 نقطة

برايتون 36 نقطة

ويست هام 34 نقطة

واتفورد 34 نقطة

بورنموث 31 نقطة

أستون فيلا 30 نقطة

نورويتش سيتي 21 نقطة

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