رياضة | اتحاد الكرة يعلن عن مسابقات الناشيين حتى 2024

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يعلن عن مسابقات الناشيين حتى 2024 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن نظام مسابقات الأعمار السنية حتى 2024 في مؤتمر صحفي عقد بقاعة المؤتمرات بالاتحاد.

وعرض الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، شرح كامل لكافة مسابقات المراحل السنية، ونظامها بداية من مرحلة البراعم، وشكل المسابقات سواء كانت أفرع أو قطاعات أو دوري الجمهورية.

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وتطرق المدير الفني لاتحاد الكرة، لارتباطات منتخبات الناشئين والشباب والأوليمبي، خلال هذه الفترة.

واكد الدكتور محمود سعد، إن اتحاد الكرة يعمل على اتاحة الفرصة للاعبين مواليد 99 من أجل صالح المنتخب الاوليمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، الذي يستعد للمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2021 على ان يشارك في مباريات مسابقة مواليد ٩٩، ثلاثة لاعبين من مواليد 97.

واشار المدير الفني لاتحاد الكرة، أن الاتحاد يعمل على توفير الاجواء المناسبة وتطبيق الاجراءات الاحترازية خلال المنافسات.