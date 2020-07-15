رياضة | أحمد حسن: أبو ريدة يبذل جهدًا كبيرًا لمنح مصر تنظيم مباريات نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد حسن: أبو ريدة يبذل جهدًا كبيرًا لمنح مصر تنظيم مباريات نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الصقر أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن المهندس هاني أبوريدة عضو اللجنة التنفيذية للاتحادين الافريقي والدولي، يبذل مجهودات كبيرة في الفترة الحالية مع الكاف، لمنح مصر تنظيم مباريات نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال بعد اعتذار الكاميرون عن عدم الاستضافة.

وقال أحمد حسن عبر برنامجه «ملعب الصقر» المذاع عبر راديو مصر: " المهندس هاني أبوريدة يقوم بالحديث مع لجان الكاف لاقناعهم بالأمر مستندا على التنظيم الرائع لبطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية".

وأكد:" المهندس هاني أبوريدة يسعى بكل قوة، لإقناع مسئولي الكاف بتنظيم الأدوار النهائية في مصر، خاصة أن المغرب ستنظم مباريات بطولة الكونفدرالية".