رياضة | أتالانتا "مفاجأة الموسم" ومركز متأخر لليفربول.. ترتيب أقوي خطوط الهجوم في الدوريات الأوروبية الكبري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أتالانتا "مفاجأة الموسم" ومركز متأخر لليفربول.. ترتيب أقوي خطوط الهجوم في الدوريات الأوروبية الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل فريق أتالانتا إنتصاراته المدوية في بطولة الدوري الإيطالي بالموسم الحالي، وذلك بعدما اكتسح فريق بريشيا بنتيجة 6 / 2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر الكالتشيو.

وأظهر فريق أتالانتا قوة هجومية كبيرة هذا الموسم، حيث سجل 93 هدفًا حتي الآن ببطولة الدوري الإيطالي، ويحتل المركز الثاني في قائمة الأندية أصحاب أقوي خطوط الهجوم في الدوريات الأوروبية الكبري (بيج 5)، خلف فريق بايرن ميونيخ الألماني صاحب الصدارة بـ ـ100 هدف.

ويمتلك أتالانتا فرصة ثمينة لتخطي بايرن ميونيخ واعتلاء صدارة قائمة أقوي خطوط الهجوم بالدوريات الأوروبية الكبري هذا الموسم، خاصة بعد انتهاء الدوري الألماني، بينما لا يزال هناك 5 جولات متبقية بالدوري الإيطالي، يمكن خلالها زيادة غلته التهديفية وتسجيل رقمًا قياسيًا جديدًا.

ويأتي فريق مانشستر سيتي "وصيف" الدوري الإنجليزي في المركز الثالث في قائمة الأقوي هجومًا هذا الموسم، وسجل 91 هدفًا، ويتبقي له 3 مباريات في مشواره بالبريميرليج.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أقوي خطوط الهجوم في الدوريات الأوروبية الكبري بالموسم الحالي:-

1- بايرن ميونيخ (ألمانيا) 100 هدف - معدل التهديف (2.9 هدف لكل مباراة)

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2- أتالانتا (إيطاليا) 93 هدف - معدل التهديف (2.8 هدف لكل مباراة)

3- مانشستر سيتي (إنجلترا) 91 هدف - معدل التهديف (2.6 هدف لكل مباراة)

4- بوروسيا دورتموند (ألمانيا) 84 هدف - معدل التهديف (2.4 هدف لكل مباراة)

5- لا يبزيج (ألمانيا) 81 هدف - معدل التهديف (2.3 هدف لكل مباراة)

6- برشلونة (اسبانيا) 80 هدف - معدل التهديف (2.2 هدف لكل مباراة)

7- ليفربول (إنجلترا) 76 هدف - معدل التهديف (2.17 هدف لكل مباراة)