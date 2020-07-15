رياضة | المسحة الثالثة للزمالك سلبية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر المسحة الثالثة للزمالك سلبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت نتيجة المسحة الثالثة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي والتي أجريت أمس الأول بمعسكر الفريق ببرج العرب.

وظهرت النتائج كاملة سلبية لجميع اللاعبين بالمعسكر الذي بدأ الخميس الماضي استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني للفريق قد استقر على خوض مباراتين وديتين في معسكر برج العرب مع كل من طلائع الجيش وبيراميدز.

حيث حدد الجهاز الفني يوم ٢٢ يوليو الجاري موعدا لمباراة الجيش و يوم ٢٣ من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم بمعسكر الفريق ببرج العرب.

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وخاض الفريق مرانه تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وتم التركيز على النواحي البدنية في المران اليوم.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانا مسائيا يركز على النواحي الفنية.

وكان الجهاز الفني للفريق قد استقر على خوض مباراتين وديتين في معسكر برج العرب مع كل من طلائع الجيش وبيراميدز.

حيث حدد الجهاز الفني يوم ٢٢ يوليو الجاري موعدا لمباراة الجيش و يوم ٢٣ من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز.

يذكر أن الفريق بدأ معسكره الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.