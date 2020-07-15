شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة من التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني السويسري، رينيه فايلر، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات بعد غد الجمعة وذلك في إطار الجدول البدني والفني الموضوع لهم خلال فترة الإعداد الحالية.

و من المنتظر أن يستأنف الفريق تدريباته في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل على ملعب التتش بالجزيرة.

وحدد الجهاز الفني يوم 23 يوليو الجاري موعدا لخوض مباراة ودية أمام سموحة على ملعب التتش.