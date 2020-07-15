شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة من التدريبات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني السويسري، رينيه فايلر، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات بعد غد الجمعة وذلك في إطار الجدول البدني والفني الموضوع لهم خلال فترة الإعداد الحالية.
و من المنتظر أن يستأنف الفريق تدريباته في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل على ملعب التتش بالجزيرة.
وحدد الجهاز الفني يوم 23 يوليو الجاري موعدا لخوض مباراة ودية أمام سموحة على ملعب التتش.
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