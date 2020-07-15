شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. ميلان يعلن التعاقد مع سيمون كيير نهائيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أي سي ميلان الإيطالي التوقيع مع اللاعب سيمون كيير بشكل نهائي بعد انتهاء فترة إعارته للنادي قادمًا من إشبيلية الإسباني. وأوضح النادي، في بيان رسمي على موقعه: «أي سي ميلان يسعده الإعلان عن تفعيل النادي لبند أحقية الشراء النهائي في عقد سيمون كيير قادمًا من إشبيلية».

وأضاف: «اللاعب الدنماركي وقع على عقد ينتهي في 30 يونيو 2022». وكان «كيير» قد انضم إلى ميلان على سبيل الإعارة في يناير الماضي، وشارك في 13 مباراة بقميص الروسونيري لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.