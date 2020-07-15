حسام يوسف: الأهلي في المقدمة دائمًا.. ونسعى للفوز بـ«الثنائية»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام يوسف، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي، أن فترة توقف النشاط الرياضي في مصر كانت صعبة للغاية، وربما هي الأصعب على الإطلاق؛ لأنها المرة الأولى التي تشهد ابتعاد اللاعبين عن التدريبات والمباريات لمدة اقتربت من ٤ أشهر.
وأشار يوسف إلى أن جميع اللاعبين يحاولون استعادة لياقتهم البدنية بالقتال في التدريبات، وهم قادرون بالعزيمة والاصرار علي استعادة مستواهم السابق لفترة التوقف والوصول الي اعلي مراحل الجاهزية، وهذا الأمر يحتاج لفترة زمنية قد تصل إلى ٤ أسابيع.
وأكد يوسف أن الجهاز الفني كان يحفز اللاعبين، خلال فترة التوقف ويشدد علي ضرورة اداء التدريبات البدنية في المنازل، للحفاظ علي اللياقة والوزن، حتى يكونوا في بدنية مناسبه عند العودة للتدريبات في الملعب ، مشيراً إلى أنهم حاولوا الاستفادة من هذه الراحة السلبية قدر الإمكان، كما أن اللاعبين المصابين استفادوا منها بشكل كبير و خضعوا خلالها لتدريبات تأهيل بدنية وجهزتهم للانتظام في المران مع باقي زملائهم، بمجرد استئناف التدريبات الجماعية.
وتعليقاً على المنافسات التي تنتظر الفريق خلال المرحلة المقبلة أكد يوسف إن «النادي الأهلي دائما رقم ١»، وينافس بقوة على لقبي الدوري والكأس، بالإضافة إلي البطولة الإفريقية للأندية، وجميع اللاعبين تعاهدوا علي بذل أقصى جهد لحصد الالقاب واسعاد جماهير الاهلي.
وأشاد حسام يوسف بالإجراءات الاحترازية التي يحرص النادي الأهلي على تطبيقها منذ استئناف التدريبات للوقاية من فيروس كورونا، مؤكداً التزام جميع اللاعبين بهذه الإجراءات حفاظا على سلامتهم وسلامة الجميع.
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