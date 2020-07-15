شكرا لقرائتكم خبر عن حسام يوسف: الأهلي في المقدمة دائمًا.. ونسعى للفوز بـ«الثنائية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام يوسف، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي، أن فترة توقف النشاط الرياضي في مصر كانت صعبة للغاية، وربما هي الأصعب على الإطلاق؛ لأنها المرة الأولى التي تشهد ابتعاد اللاعبين عن التدريبات والمباريات لمدة اقتربت من ٤ أشهر.

وأشار يوسف إلى أن جميع اللاعبين يحاولون استعادة لياقتهم البدنية بالقتال في التدريبات، وهم قادرون بالعزيمة والاصرار علي استعادة مستواهم السابق لفترة التوقف والوصول الي اعلي مراحل الجاهزية، وهذا الأمر يحتاج لفترة زمنية قد تصل إلى ٤ أسابيع.

وأكد يوسف أن الجهاز الفني كان يحفز اللاعبين، خلال فترة التوقف ويشدد علي ضرورة اداء التدريبات البدنية في المنازل، للحفاظ علي اللياقة والوزن، حتى يكونوا في بدنية مناسبه عند العودة للتدريبات في الملعب ، مشيراً إلى أنهم حاولوا الاستفادة من هذه الراحة السلبية قدر الإمكان، كما أن اللاعبين المصابين استفادوا منها بشكل كبير و خضعوا خلالها لتدريبات تأهيل بدنية وجهزتهم للانتظام في المران مع باقي زملائهم، بمجرد استئناف التدريبات الجماعية.

وتعليقاً على المنافسات التي تنتظر الفريق خلال المرحلة المقبلة أكد يوسف إن «النادي الأهلي دائما رقم ١»، وينافس بقوة على لقبي الدوري والكأس، بالإضافة إلي البطولة الإفريقية للأندية، وجميع اللاعبين تعاهدوا علي بذل أقصى جهد لحصد الالقاب واسعاد جماهير الاهلي.

وأشاد حسام يوسف بالإجراءات الاحترازية التي يحرص النادي الأهلي على تطبيقها منذ استئناف التدريبات للوقاية من فيروس كورونا، مؤكداً التزام جميع اللاعبين بهذه الإجراءات حفاظا على سلامتهم وسلامة الجميع.

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