شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يهدد إنبي لإتمام صفقة انتقاله للأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب كريم فؤاد الظهير الايمن للفريق الكروي الأول بنادي النجوم من محمد الطويلة رئيس النادي اقناع مسئوولي نادي إنبي بضرورة الموافقة على انتقاله للنادي الأهلي بداية من الموسم المقبل.
وعلمت «المصري اليوم» أن اللاعب هدد بعدم المشاركة في المباريات والتركيز بها في حالة عدوة النشاط الكروي في حالة فشل صفقة انتقاله للقلعة الحمراء .
كان الاهلي قد فاوض اللاعب خلال الأيام الماضية وأكد اللاعب لمسئوولي القلعة الحمراء أنه سيبذل قصارى جهده من اجل اتمام صفقة انتقاله للأهلي.
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