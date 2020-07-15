شكرا لقرائتكم خبر عن سارة أمين: سيدات طائرة الأهلي جاهز للمنافسة على كل البطولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سارة أمين، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، أكدت أن الفريق جاهز للمنافسة بقوة على كل البطولات، خاصة بعد فترة التوقف الطويلة التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا، في كل انحاء العالم.

وأشارت سارة أمين، إلى أن هذه الفترة كانت هي الأصعب بالنسبة للرياضيين، في ظل الابتعاد عن التدريبات والملاعب والمنافسات المختلفة.

وقالت إن الجهاز الفني للفريق بقيادة كابتن حمدي الصافي كان على تواصل دائم مع اللاعبات خلال فترة التوقف لتحفيزهم ومنحهم التعليمات وتشجيعهم على الالتزام بالبرنامج البدني والغذائي للحفاظ على اللياقة البدنية والوزن الصحي؛ استعدادا لعودة النشاط من جديد.

وعبرت لاعبة الأهلي عن سعادتها بعودة النشاط الرياضي مجدداً، وعودة فريق الطائرة لتدريباته، وأكدت أن الفريق يبذل قصارى جهده حالياً لاستعادة مستواه المعهود قبل فترة التوقف استعداداً لاستئناف بطولة الدوري.

وأضافت «أمين»، أن الجهاز الفني وضع برنامجا بدنيا مكثفا عقب العودة للتدريبات لمساعدة اللاعبات على العودة بشكل سريع لمستواهم البدني والفني السابق مع اقتراب عودة الدوري.

واختتمت لاعبة الأهلي تصريحاتها بالتأكيد على أن فريق الطائرة جاهز للمنافسة بشراسة على كافة البطولات وحصد كل الألقاب المحلية أو الإفريقية.

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