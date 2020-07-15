شكرا لقرائتكم اتحاد اليد يغير تصنيف المدربين من درجات إلى رخص بناء على تعليمات الأفريقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قام إتحاد كرة اليد بتغيير تصنيف المدربين من الدرجات الأولى و الثانية و الثالثة إلى رخص A ,B, C و مبتدىء ، بناء على تعليمات الإتحاد الأفريقى للعبة ، حيث تم تغيير تصنيف المدربين عاليما من قبل الإتحاد الدولى و تغييرها على صعيد الإتحادات الأهلية .
و تم تكليف عبده عبد الوهاب عضو مجلس الإدارة بتغيير التصنيف ، حيث أنه بالفعل أنهى تحويله إلى رخص من اجل تسليمه إلى الإتحاد الأفريقى لإعتماده .
اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة هشام نصر مؤخرا التشكيل الجديد للجان الاتحاد للموسم الرياضى الجديد حيث تم اعتماد تشكيل اللجان بنفس تشكيلها للموسم الرياضى 2019/2020.
كما تمت إعادة تشكيل اللجنة العليا للحكام وذلك لكثرة أعمال الكابتن عفت رشاد باللجنة الفنية للاتحاد ولجنة المدربين وتوجيه كل الشكر والتقدير له لرئاسة اللجنة العليا للحكام و\مجهوده الكبير مع الحكام للارتقاء بالمستوى الفنى والبدنى والتثقيفى على مدار الموسم المنقضى.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد اليد يغير تصنيف المدربين من درجات إلى رخص بناء على تعليمات الأفريقى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.