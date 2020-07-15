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اتحاد اليد يغير تصنيف المدربين من درجات إلى رخص بناء على تعليمات الأفريقى

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جدة - عمرو شويل قام إتحاد كرة اليد بتغيير تصنيف المدربين من الدرجات الأولى و الثانية و الثالثة إلى رخص A ,B, C  و مبتدىء ، بناء على تعليمات الإتحاد الأفريقى للعبة ، حيث تم تغيير تصنيف المدربين عاليما من قبل الإتحاد الدولى و تغييرها على صعيد الإتحادات الأهلية .

 

و تم تكليف عبده عبد الوهاب عضو مجلس الإدارة بتغيير التصنيف ، حيث أنه بالفعل أنهى  تحويله إلى رخص  من اجل تسليمه إلى الإتحاد الأفريقى لإعتماده .

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اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة هشام نصر مؤخرا  التشكيل الجديد للجان الاتحاد للموسم الرياضى الجديد حيث تم اعتماد تشكيل اللجان بنفس تشكيلها للموسم الرياضى 2019/2020.

 

كما تمت إعادة تشكيل اللجنة العليا للحكام وذلك لكثرة أعمال الكابتن عفت رشاد باللجنة الفنية للاتحاد ولجنة المدربين وتوجيه كل الشكر والتقدير له لرئاسة اللجنة العليا للحكام و\مجهوده الكبير مع الحكام للارتقاء بالمستوى الفنى والبدنى والتثقيفى على مدار الموسم المنقضى.

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