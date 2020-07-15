شكرا لقرائتكم محمد الحنفى حكمًا لودية بيراميدز والمقاصة ويُجرى المسحة الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اسندت لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد، ودية بيراميدز ومصر المقاصة المقرر إقامتها غدًا الخميس على ملعب الدفاع الجوى، لطاقم الحكام بقيادة محمد الحنفى، ويعاونه كلاً من أحمد حسا طه وشريف عبد الله، حيث خضع اليوم الأربعاء، طاقم الحكام لإجراء المسحة الطبية للكشف عن فيرس كورونا، استعدادًا لإدارة اللقاء الودى الذى سيجمع الفريقين غدًا.

ومن المنتظر أن تقام المباراة الودية بين بيراميدز والمقاصة على ملعب الدفاع الجوى، لاسيما وأن الفريق السماوى داخل معسكر مغلق حاليًا فى إطار خطة الاستعداد لعودة مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد فترة غياب طولية، حيث توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وقرر اتحاد الكرة عودة استئناف المنافسات من جديد بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.

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واستقر الجهاز الفنى على أن يكون معسكر بيراميدز المغلق مستمرًا حتى يوم السبت المقبل، لاسيما أن الفريق يخوض تدريباته حاليًا على فترتين.

واشترط اتحاد الكرة على الأندية، أن تكون المواجهات الودية بين فرق الدورى الممتاز وعدم الاستعانة بفرق من الدرجة الثانية أو الأقل، كما اشترطت اللجنة إجراء الفريقين اللذين سيخوضان المباراة الودية مسحة طبية قبل موعد المباراة، فضلاً عن إجراء الحكم الذى سيدير اللقاء مسحة أيضًا، كما اشترطت تعقيم الملعب وجميع الأدوات المستخدمة فى اللقاء.

وتعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مؤتمرًا صحفيًا خلال الأيام المقبلة لإعلان مواعيد وملاعب الأسابيع الثلاثة الأولي من عمر الدوري بعد قرار عودته يوم 6 اغسطس المقبل.