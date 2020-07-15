شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه وادى دجلة وديًا يوم 26 فى لقاء الـ 3 أشواط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتفق فريقى الزمالك و وادى دجلة، على إقامة مباراة ودية بينهما يوم 26 من الشهر الجارى، على استاد بتروسبورت، فى إطار خطة الاستعداد لعودة مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد فترة غياب طولية، حيث توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وقرر اتحاد الكرة عودة استئناف المنافسات من جديد بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.

واتفق الفريقان على أن تكون المباراة مقسمة على 3 أشواط، وأن يكون الشوط الواحد مدته 40 دقيقة، وذلك فى إطار حرص الأجهزة الفنية على اشراك أكبر عدد من اللاعبين لتجهيزهم قبل عودة المنافسات من جديد.

ومن المقرر أن يخوض وادى دجلة مباراة ودية يوم الأحد المقبل أمام فريق الناشئين بالنادى مواليد 99، وستكون تلك المباراة هى الأولى للفريق الدجلاوى منذ توقف النشاط، كما جارى البحث عن فريق فى الدورى الممتاز لمواجهته يوم 3 أغسطس المقبل وفقًا لرؤية المدير الفنى اليونانى.

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أصبح أمام الجهاز الفنى لفريق وادى دجلة، فرصة لإقامة بعض المباريات الودية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن تأجل معسكر الإعداد المغلق الذى كان من المنتظر أن يُقيمه الفريق، فى منتجع العين السخنة، حيث كان من المنتظر أن ينطلق المعسكر بداية من منتصف الشهر الجارى، إلا أن عدم حصول الفندق المتواجد فى العين السخنة على موافقة وزارة السياحة حتى الآن أدى لتأجيل انطلاق المعسكر لحين الحصول على الموافقة.

وجاء تأجيل المعسكر ليمنح الجهاز الفنى الدجلاوى فرصة لإقامة مواجهات ودية لإعداد الفريق قبل عودة الدورى، لاسيما أن إقامة المعسكر ستعرقل خوض المواجهات الودية نظرًا لعدم المقدرة على الاتفاق مع فرق من الدورى الممتاز للسفر إلى العين السخن من أجل خوض مباراة ودية مع دجلة ثم العودة، فضلاً عن الشروط التى حددها اتحاد الكرة لإقامة الوديات.

واشترط اتحاد الكرة على الأندية، أن تكون المواجهات الودية بين فرق الدورى الممتاز فق، وعدم الاستعانة بفرق من الدرجة الثانية أو الأقل، كما اشترطت اللجنة إجراء الفريقان الذان سيخوضان المباراة الودية مسحة طبية قبل موعد المباراة، فضلاً عن إجراء الحكم الذى سيدير اللقاء مسحة أيضًا، كما اشترطت تعقيم الملعب وجميع الأدوات المستخدمة فى اللقاء.