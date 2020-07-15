شكرا لقرائتكم وصلة تدريبات قوية للمقاولون استعدادا لودية أسوان قبل انطلاق الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، المدير الفنى للذئاب، التدريبات اليومية بمقر النادي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام، المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة التوقف التى بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك من أجل استعادة اللياقة البدنية للاعبين وتجهيزهم للمباريات، وقرر الجهاز الفنى لذئاب الجبل خوض عدة مباريات ودية قبل عودة اللقاءات الرسمية، لإكساب اللاعبين حساسية المباريات.

ويستعد لاعبو المقاولون لخوض أول مباراة ودية بعد فترة التوقف، والتي ستجمعهم بنادي أسوان يوم 21 يوليو الجاري، ضمن استعدادات المقاولون لاستئناف الدوري.

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من جانبه، عقد المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، جلسات منفردة مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى للحديث عن أهمية فترة الإعداد الحالية وتحفيزهم لعودة الدورى، وحرص فتحى على أن تكون الجلسات فردية أو ثنائية فى ظل الإجراءات الاحترازية التى يتبعها النادى منذ عودة التدريبات، وأكد المشرف على الكرة أن التدريبات تسير بصورة جيدة وهناك اهتمام كبير من النادى باتباع إجراءات التباعد الاجتماعى خلال التدريبات وتنفيذ تعليمات وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة.، ويواصل الفريق تدريباته بملعبه بالجبل الأخضر على مجموعتين استعدادا لاستئناف الدوري.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.