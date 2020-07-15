شكرا لقرائتكم فايلر يمنح صالح جمعة فرصة الـ60 يوماً قبل تحديد مصيره فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منح صالح جمعة لعب الفريق فرصة لمدة شهرين سيُحدد بعدها مصير اللاعب سواء بالأستمرار مع الفريق والمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم المباريات الرسمية وفي حالة عدم إلتزام اللاعب سيكون الرحيل الفوري هو القرار النهائي والحاسم من قبل المدير الفني ، ورغم أن علاقة فايلر بصالح جمعة توترت خلال الفترة الماضية على خلفية قرار المدير الفني بإستبعاد اللاعب وعرضه للبيع ثم خروج اللاعب بتصريحات قوية ضد المدير الفني إلا أن العلاقة تحسنّت إلى حد كبير الفترة الماضية وبات واضحاً أن صالح جمعة قد يحصل على فرصة تانية مع المارد الأحمر.

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وحرص فايلر على متابعة صالح جمعة خلال الفترة الماضية ووجد أن هناك تحسّن واضح في مستوى اللاعب وإلتزامه ولياقته ووزنه كما تلقي فايلر إشادة من جهازه المعاون له خلال الفترة التى خاض فيها صالح تدريبات فردية وجماعية حينما كان المدرب السويسري يقضي أجازة في بلاده وعاد للقاهرة منذ عشرة أيام تقريباً.

وأمام هذه التطورات أبلغ فايلر معاونيه أنه سيمنح صالح جمعه فرصة ثانية في الاهلي لمدة 60 يوماً وبأمكان اللاعب المشاركة مع الفريق في المباريات لو حافظ على إلتزامه وإذا ما نجح في علاج الأخطاء الفنية التى ظهرت في أداؤه بالملعب وسبق وإشتكى منها فايلر وأهمها عدم القيام بالواجب الدفاعي والإكتفاء بدور المتفرج عندما يفقد الكرة .