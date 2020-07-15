شكرا لقرائتكم تحول عينة مدافع الاتحاد السكندرى من إيجابى لسلبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى الاتحاد السكندرى شفاء احد لاعبى الفريق في خط الدفاع وتحويل العينة الخاصة به للكشف عن فيروس كورونا من إيجابية إلى سلبية بعدما سبق وأظهرت المسحة الاولى إصابته بالوباء المستجد بينما جاءت المسحة الثالثة والرابعة سلبية للجميع داخل الفريق .

كان اللاعب حضر فى سيارة خاصة خارج مقر النادى وتم سحب العينة له وبالفعل تم الاعلان عن تحويله من إيجابى لسلبى وبناء عليه أعلن عمرو الاشلم طبيب الفريق ان اللاعب سيخضع لمسحه جديدة وسيتم عمل تحليل صوره دم كاملة له قبل العوده للتدريبات الجماعية.

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ومن المقرر أن يقوم طلعت يوسف المدير الفنى بعمل تقسيمه غداً الخميس على ملاعب النادى للاطمئنان على المستوى الفنى والبدنى للاعبين ومعرفه مدى الاستفاده من الفتره الماضيه التى خاض فيها الفريق تدريبات بدنيه قاسيه وأكد الجهاز الفني أن الاتحاد سيخوض أولى مبارياته الوديه امام طنطا يوم ١٩ يوليو الجارى.

وقرر طلعت يوسف، المدير الفنى للإتحاد السكندرى ، تأجيل مناقشة ملف المحترفين بالفريق لحين عودة الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الفريق من بلاده ومعرفة موقفه النهائى بشأن استمراره مع فريقه السابق الزمالك الذى طلب عودته من سيد البلد عقب انتهاء إعارته بعد تألقه بشكل ملحوظ معه او تجديد إعارته من جديد للاتحاد فى ظل رغبة مسئولى الأخير فى الحصول على خدمات اللاعب خاصة، بعدما ألمح أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالفريق الأبيض إلى أن الأولوية للاتحاد فى حال رغبة مسئولى الزمالك فى إعارته من جديد، ويعقد مجلس إدارة الاتحاد السكندرى آمالا كبيرة على رغبة اللاعب الذى أكد على ترحيبه بالاستمرار مع زعيم الثغر حال فشل عودته من جديد للزمالك واللعب بشكل أساسى .

ويعيش الاتحاد السكندرى أزمة مالية مثله مثل باقى أندية الدورى الممتاز بعد توقف النشاط الذى دام لأربعة أشهر متواصلة بداية من منتصف مارس الماضى حتى بداية يوليو بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم بالكامل وهو ما جعل إقامة معسكر مغلق للفريق أمرا صعبا بسبب الضائقة المالية بالرغم من المجهودات الكبيرة التى يبذلها محمد مصيلحى رئيس النادى لتوفير احتياجات النادى بشكل عام وفريق الكرة بشكل خاص.