شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات الزمالك الودية بعد الاتفاق مع بيراميدز وسلبية المسحة الثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الزمالك، ثلاث مباريات ودية مع كل من سموحة وطلائع الجيش وبيراميدز وذلك بمعسكر برج العرب، وذلك استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة بعد استئناف الفريق الأبيض لتدريباته.

وحدد الجهاز الفني يوم 19 يوليو موعدا لمباراة سموحة ويوم ٢٢ يوليو الجاري موعدا لمباراة الجيش و يوم ٢٣ من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز، وذلك بعدما انطلق معسكر الزمالك يوم الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لعودة المنافسات الكروية.

فيما ظهرت نتيجة المسحة الثالثة للزمالك والتي أجريت أمس الأول بمعسكر الفريق ببرج العرب وظهرت النتائج كاملة سلبية لجميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر.

Advertisements

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم بمعسكر الفريق ببرج العرب وخاض الزمالك مرانه الصباحي تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وتم التركيز على النواحي البدنية في المران اليوم ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانا مسائيا يركز على النواحي الفنية.

وأشاد الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بالمستوى البدني لـ 5 لاعبين في معسكر الفريق المقام حاليًا في برج العرب، حيث كشف مصدر داخل الجهاز الفني عن أن كارتيرون أبدى رضاه عن المستوى البدني لجميع لاعبي الفريق وأن كان هناك 5 لاعبين أشاد بهم علي وجه التحديد وهم طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد أبو جبل وأحمد سيد زيزو ومحمود علاء.

وأبدى الجهاز الفني للزمالك بقيادة كارتيرون اطمئنانه على قدرة اللاعبين على العودة لمستواهم الفني والبدني في أسرع وقت، مشيدًا بفكرة إقامة معسكر مغلق للفريق للحفاظ على تركيز اللاعبين وضمان سلامتهم عقب سلبية مسحات كورونا التي يخضع لها اللاعبون ، استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري و دوري أبطال أفريقيا.