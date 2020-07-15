شكرا لقرائتكم مستشار في الحكومة اليابانية: أولمبياد طوكيو في خطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفكيوشي كوروكاوا المستشار البارز بالحكومة اليابانية لـ"رويترز" أن منافسات أولمبياد طوكيو قد تتأجل مجددا إذا تطور فيروس كورونا المستجد بشكل أقوى، مشيراً إلى أن ارتفاع أعداد الحالات في العاصمة اليابانية جاء نتيجة عدم اتباع الإرشادات الصارمة.

وكان كوروكاوا مستشارا علميا للحكومة اليابانية بين عامي 2006 و2008 وترأس لجنة تحقيق في كارثة فوكوشيما النووية عام 2011 والآن يعمل مستشارا للحكومة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

Advertisements

وأضاف: أعتقد أن الفيروس يتطور دائما وربما يكون أقوى بكثير بما يؤدي إلى ظهور موجة ثانية. يمكن أن تتأجل الألعاب الأولمبية مجددا ولكن لا يمكنني التنبؤ، وأعتقد أن حالات الإصابة الجديدة في طوكيو حدثت لأن الناس لا تتبع التوصيات لكن إذا حدثت تطورات ستكون القصة مختلفة تماما وقد تحدث في أي مكان في العالم.

وقالت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو لرويترز يوم الاثنين إن الألعاب الأولمبية، التي كان موعدها الأصلي ينطلق هذا الشهر لكنها تأجلت إلى 2021 بسبب الوباء، يجب أن تقام العام المقبل لتكون رمزا لاتحاد العالم ضد الفيروس.

وواصل كوروكاوا: أحد المخاوف الآن يتعلق بكيفية احتواء انتشار العدوى والأمر الآخر كيفية دعم الاقتصاد لأن الكثير من الأشخاص يفقدون الوظائف.